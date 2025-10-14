WUNSIEDEL. Am Montagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine gewaltsam aufgehebelte Terrassentür Zugang zu dem Wohnanwesen. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke und Räume. Besonders im Fokus der Täter stand ein in die Wand eingelassener Tresor. Zunächst versuchten sie, diesen mit Gewalt herauszubrechen. Schließlich fanden die Täter offenbar einen passenden Schlüsselbund mit dem Originalschlüssel und konnten den Tresor öffnen.

Aus dem Safe erbeuteten die Einbrecher Bargeld sowie Schmuckgegenstände, mutmaßlich im Wert mehrerer zehntausend Euro.

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte zwei dunkel gekleidete Männer, die das Grundstück verließen und sich mit einer Tragetasche und einem schwarzen Rucksack in Richtung Karl-Sand-Straße entfernten. Ob sie mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist jedoch noch unklar.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch eine Vielzahl an Streifen verlief leider ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Hof hat vor Ort die Spurensicherung übernommen und führt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Schillerstraße oder im Umfeld der Karl-Sand-Straße beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.