OBERAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Ein 88-jähriger Bewohner wurde am Montag, 13. Oktober 2025, von Beschäftigten eines Pflegeheims in Oberau als vermisst gemeldet. Im Rahmen der von der Polizei eingeleiteten Suche fanden die Helfer den demenzkranken Senior wenig später in der Nähe des Heims in einem Gewässer. Der Mann kam unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus, wo er aber wenig später verstarb. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Todesfallermittlungen.

Beschäftigte eines Pflegeheims in Oberau meldeten einen 88-jährigen Bewohner am frühen Montagabend (13.10.2025) bei der Polizei als vermisst. Der Meldung zufolge, war der demenzkranke Senior seit dem späten Nachmittag nicht mehr gesehen worden.

Unverzüglich wurde von der Polizei eine Vermisstensuche mit Unterstützung durch Helfer der Freiwilligen Feuerwehr eingeleitet. Der gesamte Gebäudekomplex des Pflegeheims und die nähere Umgebung wurden abgesucht. Die Feuerwehr fand den Vermissten kurz darauf in einem Gewässer in der Nähe des Heims. Der 88-Jährige lebte noch, wurde aber reanimationspflichtig und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort verstarb der Mann am Abend.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen, wie die Vermisstensuche, wurden von der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen eingeleitet. Zuständig für die Todesfalluntersuchungen ist die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, die noch am Montagabend den Fall übernahm. Hinweise auf die Beteiligung Dritter gibt es in dem Fall bislang keine.