DEGGENORF, BAB A3. Am Montag, den 13.10.2025 kurz nach 20:00 Uhr kam es auf der BAB A3 in Fahrtrichtung Regensburg zwischen der Autobahnausfahrt Hengersberg und der Donaubrücke zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Ein Lkw musste verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende Pkw, mit dem später tödlich verunglückten Fahrer, kam wohl dahinter ordnungsgemäß zum Stehen. Der von hinten ankommende weitere Lkw übersah das stehende Fahrzeug und schob den Pkw samt dessen Pkw-Hänger auf den davor stehen Lkw auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw komplett unter den Anhänger des stehenden Lkw geschoben. Die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme dauern derzeit noch an. Die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Regensburg musste bis auf weiteres komplett gesperrt werden.

Bei dem Unfall ist eine Person tödlich verunglückt, zwei Lkw-Fahrer leicht verletzt und ein geschätzter Sachschaden von 50.000 Euro entstanden. Im Einsatz waren neben drei Streifen der Verkehrspolizei die Feuerwehr Hengersberg, der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei Pankofen.

Medienkontak: Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf, Tel.: 0991/3896-303

Veröffentlicht: 14.10.2025, 06.44 Uhr