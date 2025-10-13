NEUSTADT A.D.AISCH. (970) Seit Montagmorgen (13.10.2025) wird der 38-jährige Arthur B. aus Neustadt an der Aisch vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Herr B. wurde zuletzt heute morgen gegen 07:30 Uhr gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Personenbeschreibung:

etwa 1,58m groß; braune Haare; trug zuletzt eine dunkelgrauße/schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine graue Jogginghose und dunkle Sneaker.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch unter der Telefonnummer 09161 8853 – 0, jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.



