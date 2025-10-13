ALTENSTADT, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. In der Nacht auf Montag, 13. Oktober, wurde in Altenstadt ein Einbruch auf einen Supermarkt mit einer Poststelle in der Sonnenstraße durch bislang unbekannte Täter verübt. Im Gebäudeinneren wurde versucht, einen Tresor der Poststelle gewaltsam aufzubrechen. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

In der Nacht auf Montag, 13. Oktober 2025, brachen bislang unbekannte Täter in Räumlichkeiten eines Supermarktes mit einer Poststelle in der Sonnenstraße in Altenstadt ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu mehreren Gebäudeteilen und gingen mit massivem Werkzeug einen Tresor im Bereich der Poststelle an. Des Weiteren entwendeten die Täter Tabakwaren und Spirituosen in bislang noch unbekannter Menge.

Die ersten Maßnahmen vor Ort übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Schongau. Kriminalbeamte des Fachkommissariats für Einbruchsdelikte der Kriminalpolizei Weilheim übernahmen, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeugen in der Tatzeit von Sonntag, 12. Oktober auf Montag, 13. Oktober 2025 gemacht haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881 / 640 - 0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.