MANCHING.Nach einem Einbruch in ein Warenlager für elektronische Produkte in Manching wurde in der Nacht auf den heutigen Montag ein Tatverdächtiger festgenommen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 23:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen aktuellen Einbruch in das Gebäude an der Weberstraße informiert. Mindestens zwei Täter hatten sich durch ein gewaltsam geöffnetes Tor Zugang zum Betriebsgebäude verschafft. Durch die wenig später eintreffenden Streifenbesatzungen konnte eine Person festgestellt werden, die zu Fuß vom Tatort flüchtete. Der Mann verletzte sich nach einem Sturz am Bein und konnte durch die Polizei unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden.

Die Fahndung nach weiteren Tatbeteiligten, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verlief ohne Ergebnis.

Durch einen zuständigen Richter wurde heute Mittag auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt Haftbefehl gegen den festgenommenen 33-jährigen rumänischen Staatsbürger erlassen. Er wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Höhe des eventuellen Beuteschadens ist derzeit noch unklar, der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo dauern an.