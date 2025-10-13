RODING, LKR. CHAM. Am Freitag, 10. Oktober 2025, übergab ein Senior Geld an seiner Haustür in Roding an Betrüger. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.
Am Freitag riefen gegen 12:15 Uhr bislang unbekannte Täter bei einem Senior aus Roding an. Der Anrufer gab sich als Staatsanwalt aus und behauptete, dass die Tochter des älteren Mannes einen tödlichen Unfall verursacht hätte und er aus diesem Grund eine Kaution hinterlegen müsse. Der unbekannte Anrufer forderte daraufhin eine Geldsumme. Im weiteren Verlauf übergab der Senior um kurz vor 15:00 Uhr mehrere 1000 Euro an eine Abholerin. Diese flüchtete im Anschluss zu Fuß.
Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben:
- circa 45-50 Jahre
- circa 170-175 cm groß
- korpulente Statur
- bekleidet mit hellgrauem Mantel und dunkelbrauner Wollmütze
Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegen.
Die Oberpfälzer Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps:
- Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.
- Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben.
- Weder Polizei noch Justiz werden Sie jemals telefonisch auffordern, Geld zu überweisen!
- Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!
- Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!
- Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!