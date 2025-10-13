RODING, LKR. CHAM. Am Freitag, 10. Oktober 2025, übergab ein Senior Geld an seiner Haustür in Roding an Betrüger. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Freitag riefen gegen 12:15 Uhr bislang unbekannte Täter bei einem Senior aus Roding an. Der Anrufer gab sich als Staatsanwalt aus und behauptete, dass die Tochter des älteren Mannes einen tödlichen Unfall verursacht hätte und er aus diesem Grund eine Kaution hinterlegen müsse. Der unbekannte Anrufer forderte daraufhin eine Geldsumme. Im weiteren Verlauf übergab der Senior um kurz vor 15:00 Uhr mehrere 1000 Euro an eine Abholerin. Diese flüchtete im Anschluss zu Fuß.

Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben:

circa 45-50 Jahre

circa 170-175 cm groß

korpulente Statur

bekleidet mit hellgrauem Mantel und dunkelbrauner Wollmütze

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegen.

Die Oberpfälzer Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps: