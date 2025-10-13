BÄRNAU, LKR. TIRSCHENREUTH. Unbekannte Täter brechen in ein Firmengebäude im Bärnauer Ortsteil Schwarzenbach ein und erbeuten mehrere Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Weiden ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengebäude im Bärnauer Ortsteil Schwarzenbach ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und durchsuchten im Inneren mehrere Schränke und Behältnisse. Dabei wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Der genaue Entwendungsschaden steht noch nicht abschließend fest, dürfte jedoch im vierstelligen Eurobereich liegen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit Spurenlage und Tatablauf. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die zwischen dem 9. und 10. Oktober im genannten Zeitraum im Bereich Schwarzenbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere zu fremden Fahrzeugen oder Personen, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. zu melden.