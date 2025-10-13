KRONACH. Am Sonntag geriet im Kronacher Ortsteil Gehülz ein geparkter Mercedes Sprinter in Brand.

Am Samstag parkte der 48-jährige Fahrzeughalter aus Kronach seinen Wagen in der Straße „Geiersgraben“. Sonntagabend gegen 18.45 Uhr bemerkten Anwohner Flammen an dem Fahrzeug. Ein Nachbar unternahm noch eigene Löschversuche, konnte das Feuer jedoch nicht eindämmen. Den alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es zwar die Flammen zu löschen, jedoch war der Mercedes bereits vollständig ausgebrannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Geiersgraben gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09561 / 645-0 zu melden.