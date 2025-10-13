BERG, LKR. HOF. Am Sonntagnachmittag stellten Fahnder der Grenzpolizei Selb bei einer Kontrolle Dopingmittel sicher. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 16.30 Uhr fiel den Beamten der Grenzpolizei Selb auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung Süden der 45-jährige polnische Fahrer eines Autos auf. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Polizisten verschiedene Dopingmittel, darunter auch eine überhöhte Menge Testosteron, die sie beschlagnahmten.

Der 45-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz strafrechtlich verantworten.