ALTENTHANN, LKR. REGENSBURG. Nach dem Brand eines historischen Gebäudes im Bereich Thiergarten bei Altenthann in der Nacht auf den 06.10.2025 dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg weiterhin an.

Im Verlauf der bisherigen Untersuchungen haben sich Hinweise ergeben, die unter anderem auch eine vorsätzliche Verursachung des Feuers als möglich erscheinen lassen. Die Ermittlungen befinden sich weiterhin in einem frühen Stadium und werden ergebnisoffen in alle Richtungen geführt.

Am 09.10.2025 wurde auf einer Internetplattform ein Schreiben veröffentlicht, in dem sich eine Gruppierung zu dem Vorfall äußert. Dieses Schreiben ist den Ermittlern bekannt und wird derzeit geprüft.

Bei einer Begehung der Brandstelle am 10.10.2025 wurden zudem Proben und Spurenmaterial sichergestellt, die nun analysiert werden. Ob diese mit der Brandentstehung in Zusammenhang stehen oder auf den Einsatz beschleunigender Substanzen hindeuten, ist derzeit noch Gegenstand kriminaltechnischer Untersuchungen.

Die bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg eingerichtete Ermittlungsgruppe arbeitet mit Nachdruck daran, die Hintergründe des Geschehens zu klären. Dabei werden alle relevanten Spuren und Hinweise sorgfältig geprüft. Die Kriminalpolizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag, 06.10.2025, gegen 00:30 Uhr im Bereich Thiergarten bei Altenthann verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Auch scheinbar geringe oder zunächst unbedeutend wirkende Hinweise können für die weiteren Ermittlungen von großer Bedeutung sein.