NÜRNBERG. (967) In der Nacht von Sonntag (12.10.2025) auf Montag (13.10.2025) warf ein bislang Unbekannter ein Fahrrad auf ein auf dem Frankenschnellweg fahrendes Wohnmobil. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Mordes und bittet um Zeugenhinweise.



Der 40-jährige Geschädigte (deutsch) befuhr gegen 01:00 Uhr den Frankenschnellweg aus Richtung Erlangen kommend in Fahrtrichtung Nürnberg. Von der Brücke Fürther Straße/Stadtgrenze (gelber Pfeil auf beigefügtem Bild) warf ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad auf die Fahrbahn. Das auf dem Frankenschnellweg fahrende Wohnmobil wurde im Bereich des rechten Teils der Frontscheibe getroffen und stark beschädigt.

Dem Fahrer gelang es glücklicherweise, das Fahrzeug auf der sonst leeren Straße kontrolliert zum Stillstand zu bringen. Nachdem der Fahrer unmittelbar nach dem Einschlag den Notruf verständigt hatte, wurde eine Fahndung unter Einbindung eines Polizeihubschraubers ausgelöst. Diese verlief ohne Ergebnis.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Unter anderem stellten die Beamten das geworfene Fahrrad sicher. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke „Bulls“, welches Recherchen zu Folge Anfang August dieses Jahres in der Heimerichstraße/Nürnberg entwendet worden war.

Die Ermittlungen wegen versuchten Mordes wurden durch das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Personen, die um die Tatzeit (01:00 Uhr) an bzw. auf der Brücke eine Person mit Fahrrad wahrgenommen haben oder Angaben zum Wurf selbst machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Für die Ermittler ist es ebenfalls von Interesse, ob das Fahrrad seit dem Diebstahl Anfang August irgendwo aufgefallen ist. Hierbei ist es unerheblich, ob das Rad von jemandem benutzt wurde oder an einer Örtlichkeit stehend wahrgenommen wurde.



Erstellt durch: Janine Mendel