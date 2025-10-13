REMINDER – E-Bike fahren – aber sicher!

Augsburg – Der Umstieg vom normalen Fahrrad auf ein E-Bike oder Pedelec ist für Fahrerinnen und Fahrer oftmals nicht so leicht. Daher bietet die Verkehrspolizei Augsburg für E-Bike- und Pedelecfahrer ab 50 Jahren ein individuelles Fahrradtraining an.

Durch theoretische und praktische Inhalte sollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Gefahrenstellen aufgezeigt, Tipps zur Verkehrssicherheit gegeben und Übungen mit dem Fahrrad durchgeführt werden.

Das Fahrradtraining findet am Mittwoch (15.10.2025), 16:00 bis 18:30 Uhr, in der Jugendverkehrschule Senkelbach (Senkelbachstraße 10, 86153 Augsburg) statt.

Das Training ist kostenlos und bei jedem Wetter. Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Haftung. Das eigene Fahrrad sowie ein Fahrradhelm sind mitzubringen.

Eine Anmeldung bei der Verkehrspolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/324-2398 oder unter pp-swn.augsburg.vpi.va-senkelbach@polizei.bayern.de ist zwingend erforderlich.

1908 – Infoveranstaltung zum Thema Schockanrufe

Landkreis Augsburg / Landkreis Aichach Friedberg – Falscher Handwerker, Schockanruf, Gewinnmitteilung, Überweisungsbetrug, falscher Polizist…

Immer wieder liest man von Betrügereien, bei denen Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes gebracht werden. Durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten versuchen Betrüger Bargeld oder andere Vermögenswerte zu erschleichen.

An folgenden Terminen sind Kolleginnen und Kollegen der Mobilen Wache und der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord im Landkreis mit einem Infostand vor Ort:

16.10.25 von 08.30 – 11.30 Uhr: Diedorf, Lindenstraße 11 (Feuerwehrparkplatz)

28.10.25 von 09:30 – 12:30 Uhr: Kissing, Bahnhofsallee 4 (Parkplatz)

31.10.25 von 09.00 – 12.00 Uhr: Wochenmarkt Bobingen (Rathausplatz)

Hier haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit sich beraten zu lassen und mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen.

Mobile Wache unterwegs

