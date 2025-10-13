BAB A, PASSAU. Bei einer Kontrolle fanden Beamte am Sonntag (12.10.2025) mehrere verbotene Dopingmittel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Anti-Doping-Gesetz übernommen.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen Citroen mit bulgarischer Zulassung. Im Fahrzeug des 26-jährigen Bulgaren befanden sich verschiedene verbotene Dopingmittel in einer Plastiktüte versteckt. Insgesamt stellten die Beamten fünf Packungen mit diversen Wirkstoffen, darunter auch Testosteron sicher. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Anti-Doping-Gesetz übernommen. Der 26-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen, die Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht am 13.10.2025, 12.20 Uhr