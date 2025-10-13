1669. Terminhinweis: „Coffee with a Cop“

Die Polizeiinspektion 45 (Pasing) bietet am

Mittwoch, 15.10.2025, im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr,

am Pasinger Bahnhofsvorplatz,

im Rahmen des Formates „Coffee with a Cop“, an, mit der Polizei bei einem kostenlosen Kaffee ins Gespräch zu kommen und über aktuelle Themen zu sprechen.

Bei dem kostenlosen Kaffeeangebot aus einem Baristamobil können unter anderen über die Themen Sicherheit am Pasinger Bahnhof, die Wohnungseinbruchskriminalität, Callcenter- und Internetbetrugsmaschen Gespräche geführt werden.

Darüber hinaus wird von 13.00 Uhr – 16.30 Uhr eine Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums München vor Ort sein und über die Möglichkeiten im Polizeiberuf informieren.

Für Kinder, Jugendliche sowie Interessierte wird ein Polizeimotorrad für Erinnerungsfotos und zur Besichtigung angeboten.