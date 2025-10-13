1663. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw; vier Personen verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 12.10.2025, gegen 10:15 Uhr, fuhren ein 58-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem VW Pkw und ein 61-Jähriger mit deutscher und nigerianischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Toyota Pkw auf der Schwanthalerstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. An der Kreuzung zur Paul-Heyse-Straße wollten beide diese geradeaus überqueren.

Zum Unfallzeitpunkt war die dortige Ampel nicht in Betrieb und für beide Fahrzeugführer galt das Zeichen 206 – Halt. Vorfahrt gewähren.

Zeitgleich fuhr ein 37-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw auf der Paul-Heyse-Straße in Richtung Kaiser-Ludwig-Platz. An der Kreuzung zur Schwanthalerstraße wollte auch er geradeaus weiterfahren.

Aufgrund der ausgefallenen Ampel galt für ihn das Verkehrszeichen 306 – Vorfahrtstraße.

Der 58-Jährige und der 61-Jährige fuhren beide zeitgleich in den Kreuzungsbereich ein, wobei der 37-Jährige frontal mit der linken Seite des Pkw des 58-Jährigen kollidierte. Der 58-Jährige wurde dadurch auf den rechts neben ihm fahrenden Pkw des 61-Jährigen aufgeschoben.

Alle beteiligten Fahrzeugen wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden.

Der 58-Jährige wurde verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Der 61-Jährige, seine Mitfahrerin, eine 41-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München und der 37-Jährige wurden allesamt verletzt, benötigten jedoch vor Ort keine ärztliche Behandlung.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es lediglich zu mäßigen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1664. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; vier Personen verletzt – Aying

Am Sonntag, 12.10.2025, gegen 11:50 Uhr, fuhr ein 85-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Staatsstraße 2070 in Richtung Aying. Mit ihm im Fahrzeug befand sich eine 79-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München.

An der Kreuzung zur Staatsstraße 2078 wollten sie diese geradeaus überqueren. An der Kreuzung galt für ihn das Verkehrszeichen 206 – Halt. Vorfahrt gewähren.

Zur selben Zeit fuhr ein 80-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem BMW Pkw auf der Staatsstraße 2078 in Fahrtrichtung Aying. Mit ihm im Fahrzeug befand sich eine 81-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis Freising.

Für ihn galt an der oben genannten Kreuzung Verkehrszeichen 306 – Vorfahrtstraße.

Der 85-Jährige fuhr in den Kreuzungsbereich ein, wo es dann zum Zusammenstoß beider Pkw kam.

Alle Pkw-Insassen wurden durch den Unfall verletzt und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in geschätzter Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1665. Größerer Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungssituation – Waldtrudering

Am Sonntag, 12.10.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es zwischen einer Jugendlichen mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München und ihren Eltern, ebenfalls deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München, in der gemeinsamen Wohnung zu einem Streit.

Im Verlauf des Streits nahm die Jugendliche ein großes Küchenmesser in die Hand, woraufhin die Eltern in den Keller flüchteten, sich dort einsperrten und den Polizeinotruf verständigten. Aufgrund der zunächst unklaren Bedrohungssituation wurden mehrere Einsatzkräfte an die Tatörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte die Jugendliche von den eingesetzten Beamten angetroffen und festgehalten werden. Da sie auf die eingesetzten Beamten psychisch auffällig wirkte, wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keinen konkreten Bedrohungshandlungen und es wurden keine Personen verletzt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1666. Einbruch in Bürogebäude – Bogenhausen

Am Sonntag, 12.10.2025, gegen 01:40 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über das Fenster in das Innere eines Bürogebäudes. Anschließend öffnete er den dort befindlichen Tresor und entnahm das darin aufbewahrte Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin unerkannt in unbekannte Richtung.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurde vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum im Bereich der Fürkhofstraße, der Cosimastraße und der Johanneskirchner Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1667. Einbruch in Bürogebäude – Taufkirchen

Im Zeitraum von Freitag, 10.10.2025, 15:00 Uhr, bis zum Sonntag, 12.10.2025, gegen 22:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Rolltore in das Innere eines Lager- und Bürogebäudes. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

Anschließend flüchteten sie vermutlich mit einem Fahrzeug unerkannt in unbekannte Richtung.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurde vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum im Bereich der Karwendelstraße, Hagweg und Lanzenhaarer Weg (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1668. Einbruch in Wohnung – Au

Am Sonntag, 12.10.2025, zwischen 12:00 Uhr und 20:20 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in eine im Erdgeschoss befindliche Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurde seitens der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum im Bereich der Dollmannstraße, Kolumbusplatz und Nockherstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.