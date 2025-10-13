INGOLSTADT. Kurz vor 9 Uhr des heutigen Tages kam es in der Ingolstädter Altstadt zwischen einem afghanischen Paar zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei verletzte ein 35-jähriger Mann seine 27-jährige Partnerin mit einem Messer. Die Frau wurde mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie befindet sich laut Angaben der behandelnden Ärzte außer Lebensgefahr. Der dringend Tatverdächtige konnte noch vor Ort, in der Adolf-Kolping-Straße, festgenommen werden.

Alle anwesenden Passanten, die von der Tat etwas mitbekamen, werden derzeit von einem Kriseninterventionsteam betreut, das von der Integrierten Leitstelle verständigt wurde.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikt aufgenommen.