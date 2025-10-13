AMBERG. Am Freitag, 10. Oktober begrüßte Polizeivizepräsident Fuchs im Rahmen eines Festaktes den neuen Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Amberg, Alexander Teterycz und verabschiedete zugleich seinen Vorgänger Frank Streifel, der zum Polizeipräsidium Mittelfranken wechselt.

Über 80 Gäste hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zu diesem festlichen Anlass am Freitagvormittag geladen. Auf der Klosterburg in Kastl hieß Polizeivizepräsident Robert Fuchs Vertreter der Politik, Justiz sowie verschiedener Behörden und Organisationen willkommen. Auch die Leiter der umliegenden Polizeidienststellen und die Angehörigen der Verkehrspolizeiinspektion Amberg waren zahlreich vertreten.

In seiner Festrede gab Polizeivizepräsident Robert Fuchs einen kurzen Abriss über die Vielfalt an Aufgaben der Verkehrspolizeiinspektion Amberg und stellte zeitgleich ihre Wichtigkeit insbesondere bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität im sogenannten zweiten Fahndungsschleier heraus. Die Zuständigkeit der Verkehrspolizei Amberg, zusammen mit der ihr nachgeordneten Autobahnpolizeistation Schwandorf, umfasst unter anderem polizeiliche Aufgaben auf den Autobahnen A 6 und A 93 sowie Schwerlast- und Geschwindigkeitskontrollen in den Landkreisen Amberg und Schwandorf sowie der Stadt Amberg.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde Polizeirat Frank Streifel, der die Dienststelle seit einem Jahr leitete, offiziell verabschiedet. Der gebürtige Mittelfranke hat zum 1. Oktober eine Stelle im Polizeipräsidium Mittelfranken angetreten und so den Schritt in sein Heimatpräsidium geschafft. Fuchs bedankte sich bei Streifel für sein tatkräftiges Engagement und seinen Einsatz, sowohl für die Mitarbeitenden der Dienststelle, als auch für die Bürgerinnen und Bürger im Schutzbereich und gab ihm die besten Wünsche für seine weitere Laufbahn mit auf den Weg.

Außerdem führte er Polizeirat Alexander Teterycz im Zuge des Festaktes in sein neues Amt als Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Amberg ein. Teterycz tritt seine neues Amt nach dem zweijährigen Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei an. Zuvor war er unter anderem in verschiedenen Positionen bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg tätig, bevor er in das Förderverfahren zum Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene startete. „Auch wenn Sie wie Ihr Vorgänger ebenfalls aus Mittelfranken stammen, hoffen wir, dass Sie uns ein wenig länger erhalten bleiben werden.“ hieß der Vizepräsident das neue Gesicht im Polizeipräsidium Oberpfalz willkommen und wünschte ihm viel Erfolg bei seiner zukünftigen Verwendung.

Vita PR Frank Streifel

Frank Streifel begann seine polizeiliche Laufbahn 2003 mit der Ausbildung im mittleren Dienst in Sulzbach-Rosenberg. Nach dem erfolgreichen Abschluss führte ihn sein Weg 2006 zunächst zur Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei Nürnberg, ehe er 2008 als Streifenbeamter zur PI Erlangen-Stadt wechselten. In den darauffolgenden acht Jahren sammelte Streifel bei der PI Erlangen-Stadt weitreichende Erfahrungen im Streifendienst. Von September 2016 bis August 2018 absolvierte er das Studium für die 3. Qualifikationsebene an der Hochschule für den öffentlichen Dienst – Fachbereich Polizei. Anschließend ging es für Streifel direkt zurück zu seiner Stammdienststelle, der PI Erlangen Stadt. Nach weiteren zwei Jahren in Erlangen startete er schließlich mit dem Förderverfahren für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene. Die anschließenden Förderstationen führten Streifel über das Sachgebiet E1 des PP Mittelfranken, den Sachbereich Einsatz der KPI Fürth und die Leitung der Ermittlungsgruppe bei der PI Fürth. Im Rahmen der Führungsbewährung fungierte er von November 2021 bis April 2022 als Leiter der PI Stein.

Nach erfolgreicher Qualifizierung trat er das Studium zum Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster an, welches er im September 2024 abschloss. Seit dem 1. Oktober 2024 leitete Streifel die Verkehrspolizeiinspektion Amberg, bevor er nun zum 1. Oktober 2025 zum Polizeipräsidium Mittelfranken wechselte.

Vita PR Alexander Teterycz

Alexander Teterycz begann seinen polizeilichen Werdegang 2009 mit der Ausbildung zur 2. Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg, wechselten jedoch im März 2011 zur Hochschule für den öffentlichen Dienst und absolvierte dort das Studium für die 3. Qualifikationsebene im Polizeivollzugsdienst. Anschließend folgte die Versetzung zur IV. Bereitschaftspolizeiabteilung nach Nürnberg. Dort erwarteten Teterycz verschiedene Verwendungen unter anderem als Mitarbeiter im Sachgebiet Einsatz, als stellvertretender Zugführer bei der 16. Bereitschaftspolizeihundertschaft sowie als Leiter des Sachbereich Einsatz beim Unterstützungskommando. Im Jahr 2018 übernahm der Polizeirat für kurze Zeit die Position als stellvertretender Hundertschaftsführer der 41. Bereitschaftspolizeihundertschaft in Nürnberg. Hieran schlossen sich erneut einige Monate beim Sachgebiet Einsatz sowie die Verwendung beim 42. Ausbildungsseminar in Nürnberg an. 2020 startete Teterycz schließlich in das Förderverfahren für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene und erweiterte seine polizeilichen Erfahrungen im Präsidialbüro des Präsidiums der Bereitschaftspolizei sowie als stellvertretender Gruppenleiter im Streifendienst bei der PI Roth. Des Weiteren absolvierte er seine Förderstationen bei der BAO Impfen, bei der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach und der Polizeiinspektion Nürnberg-West. Den Abschluss seines Förderverfahrens bildete die sogenannte Führungsbewährung bei der Polizeiinspektion Altdorf bei Nürnberg. Im Oktober 2023 begann für Teterycz die Studienzeit für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene an der Deutschen Hochschule der Polizei. Nach dem erfolgreichen Masterabschluss übernimmt er zum 1. Oktober 2025 die Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Amberg. Der 40-Jährige hat zwei Kinder und lebt gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin im Bereich Schwabach.