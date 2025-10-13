A9 / BERG, LKR. HOF. Bei einer Kontrolle durch Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb haben die Beamten am Freitag auf der Rastanlage Frankenwald Ost bei einem 26-jährigen Isländer mehrere Gramm Heroin sichergestellt. Der Mann stand zudem unter dem Einfluss weiterer Drogen.

Gegen 14.30 Uhr überprüften die Fahnder den auf dem Parkplatz abgestellten Pkw des Mannes. Im Rahmen der Kontrolle durchsuchten die Ordnungshüter ebenso den mitgeführten Rucksack und entdeckten darin drei Druckverschlusstütchen mit insgesamt fast zehn Gramm Heroin. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht auf das verbotene Betäubungsmittel.

Darüber hinaus reagierte ein Urintest positiv auf Amphetamin und Kokain, weshalb der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 26-Jährigen übernahm die Kriminalpolizei Hof. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie dem Fahren unter Drogeneinfluss.