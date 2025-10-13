Die Suche nach dem Zeugen konnte schnell beendet werden, da mehrere Hinweise bei uns eingegangen sind und die Identität der Person geklärt werden konnte. Somit wurde das Fahndungsplakat entfernt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

NABBURG. Im Februar 2025 wurde ein 26-jähriger Mann bei einem Diskothekenbesuch schwer verletzt. Der Täter ist unbekannt. Mit einer Plakataktion suchen die Polizeiinspektion Nabburg und die Staatsanwaltschaft Amberg nach einem wichtigen Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar 2025. Bei einem Tumult aus einer Gruppe mehrerer junger Männer wurde der 26-jährige Deutsche von dem bislang unbekannten Täter gestoßen. Er ging daraufhin zu Boden und verletzte sich dabei am Kopf. Der junge Mann kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen ins Krankenhaus. Weitere Details zur Tat sind nicht bekannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

1,75 - 1,80 m groß

ca. 20 Jahre alt

gebräunte Hautfarbe

südländische Erscheinung

Die Polizeiinspektion Nabburg und die Staatsanwaltschaft Amberg bitten die Bevölkerung mit einer Plakataktion um Mithilfe. Darauf zu sehen ist das Bild eines jungen Mannes, welcher dringend als wichtiger Zeuge in diesem Fall gesucht wird. Diese Plakate werden im Großraum der Landkreise Schwandorf, Regensburg, Amberg-Sulzbach, Neustadt a. d. Waldnaab sowie in den kreisfreien Städten Amberg und Weiden i.d.OPf. verteilt.

Kennen Sie den Mann auf dem Plakat oder können Sie weitere Angaben zu dem Vorfall in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar 2025 in der Diskothek Pearls in Nabburg machen? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Nabburg unter der Telefonnummer 09433/2404-0. Jeder noch so kleine Hinweis kann von Bedeutung sein!