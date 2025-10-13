BAB A3, PASSAU. Am Freitagnachmittag (10.10.2025) fanden Beamte bei einer Kontrolle eine größere Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Gegen 14.30 Uhr kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen Pkw auf der A3. In dem VW fanden die Beamten insgesamt rund 15.000 Euro Bargeld, wofür der ukrainische Fahrer keine plausible Erklärung bezüglich Herkunft und Verwendung liefern konnte. Das Bargeld wurde sichergestellt und die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche übernommen, diese dauern an.

Veröffentlicht am 13.10.2025, 10.15 Uhr