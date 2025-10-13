MEMMINGEN. Am Montag, den 29.09.2025, kam es am Vormittag zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr in der Ulmer Straße in Memmingen zu einem schweren Raub. Der Geschädigte und einer der beiden Tatverdächtigen trafen sich wegen einer Mietstreitigkeit zu einem Gespräch zunächst hinter einer Gaststätte. Hierbei kam es zu einer verbalen und in der Folge körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 50-jährige italienische Tatverdächtige die Jacke seines Kontrahenten zerriss. Im weiteren Verlauf verlagerte sich der Streit schließlich ins Innere der Gaststätte. Dort wurde der Geschädigte vom Tatverdächtigen festgehalten, auf einen Stuhl gedrückt und gewürgt. Währenddessen kam die hinter dem Tresen befindliche Mittäterin, eine 31-jährige Italienerin, hinzu und durchsuchte die Taschen des Geschädigten nach dessen Wohnungsschlüssel. Hierbei nahm die 31-jährige Tatverdächtige den Wohnungsschlüssel sowie das Mobiltelefon des Geschädigten an sich. Nachdem dem Geschädigten die Flucht gelungen war, kehrte dieser zur Gaststätte zurück, um sein geraubtes Mobiltelefon zurückzufordern. Daraufhin kam der 50-jährige Tatverdächtige aus der Gaststätte und schlug den Geschädigten mehrmals mit einem Schlagstock. Der Geschädigte flüchtete daraufhin in Richtung Stadtbach, wohin ihm der 50-jährige Tatverdächtige folgte. Auf Höhe des Stadtbachs bedrohte der 50-jährige Tatverdächtige den Geschädigten mit einer Schusswaffe. Dem Geschädigten gelang wiederum die Flucht in Richtung Stadtmitte. Im Anschluss erstattete er Anzeige bei der Polizei. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen. Die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen erließ die beantragten Haftbefehle, welche am 08.10.2025 vollzogen wurden. Am 09.10.2025 wurden die beiden Tatverdächtigen der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, welche die Haftbefehle jeweils in Vollzug setzte. Anschließend wurden beide Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten überstellt.

Bei der Durchsuchung der Gaststätte und der Wohnungen konnten Beweismittel aufgefunden werden. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder anderweitig Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331 100-0 bei der Kriminalpolizei Memmingen, welche die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen führt, zu melden. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).