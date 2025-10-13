B20, LKR. STRAUBING-BOGEN. Die Bundesstraße 20 steht aktuell im besonderen Fokus der Polizei. Mehrere Polizeidienststellen überwachen verstärkt die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit auf dem stark befahrenen Streckenabschnitt zwischen der AS Landau a.d. Isar auf der BAB A92 und der Gemeinde Loitzendorf im Landkreis Straubing-Bogen. Nach 3 Wochen kann eine Halbzeitbilanz der Kontrollen gezogen werden.

Wie mit der Pressemeldung vom 11.09.2025 angekündigt, hat die Niederbayerische Polizei am 15. September die Verkehrsüberwachung auf der B20 intensiviert. Neben dem verstärkten Einsatz von technischem Gerät, wie dem Enforcement Trailer, werden Verkehrsteilnehmer auch möglichst unmittelbar nach einem Verkehrsverstoß angehalten und mit dem Fehlverhalten konfrontiert. Die Notwendigkeit dieser Kontrollen zeigen gerade auch die Ergebnisse zur Halbzeit der Schwerpunktaktion, an der unter Federführung der Verkehrspolizei Deggendorf verschiedene Dienststellen mitwirken.

Bei insgesamt 32 Kontrollen waren viele Verkehrsteilnehmer zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit waren 183 km/h bei erlaubten 100. Den Fahrer des Pkw erwarten ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister sowie ein 3-monatiges Fahrverbot. Insgesamt wurden 40 Verstöße festgestellt, die zu einem Fahrverbot führen werden. 1.151 Bußgeldanzeigen sowie 1.243 Verwarnungen sind ebenfalls Ergebnis der Messungen. 57 Verkehrsteilnehmer wurden direkt nach erkannten Verstößen angehalten und sanktioniert. Bei den Kontrollen wurden auch andere Verstöße festgestellt. Ein Verkehrsteilnehmer verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis und auch das Telefonieren am Steuer ohne Freisprecheinrichtung wurde geahndet.

Nicht zuletzt aufgrund dieses Ergebnisses werden die Kontrollen wie angekündigt in den nächsten Wochen intensiv fortgeführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 13.10.2025, 08.40 Uhr