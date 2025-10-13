GEISELHÖRING, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Samstagnachmittag (11.10.2025) gegen 14 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2111 zwischen Martinsbuch und Hainsbach, bei dem ein 16-jähriger Zweiradfahrer zu Tode kam.

Zum Unfallzeitpunkt befuhren zwei Freunde mit ihren Krafträdern die Strecke von Martinsbuch in Richtung Hainsbach, wobei der 18-jährige mit seinem Krad voraus fuhr.

Im kurvigen Bereich, kurz hinter der Landkreisgrenze, kam der 16-jährige aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve mit seinem Leichtkraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baumstumpf. Hierbei wurde der Jugendliche vom Motorrad geschleudert. Sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen durch den Freund sowie weiteren Ersthelfer und den verständigten Rettungskräften blieben ohne Erfolg.

Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Vor Ort waren neben dem Rettungshubschrauber, den Rettungsdienst und dem Helfer vor Ort, Kreisbrandmeister Mannes auch die Feuerwehr Hainsbach, die die Verkehrssperrung übernahm. Die Staatsstraße wurde für 2 ½ Stunden voll gesperrt, sodass der Verkehr örtlich umfahren musste.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizeiinspektion Straubing aufgenommen.

Veröffentlicht: 13.10.2025, 06.50 Uhr