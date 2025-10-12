1897 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am Donnerstag (09.10.2025) griff ein 44-jähriger Mann einen 29-jährigen Mann in der Viktoriastraße unvermittelt an. Der 29-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Gegen 10.00 Uhr schlug der 44-Jährige dem 29-Jährigen plötzlich und unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchtete der 44-Jährige. Eine Streife konnte den 44-Jährigen festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 44-Jährige am Donnerstag (09.10.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 44-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 44-Jährigen.

Der 44-Jährige besitzt die tschechische Staatsbürgerschaft. Der 29-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

1898 – Nach Unfallflucht: Polizei ermittelt mutmaßlich Beteiligten.

Innenstadt – Am Freitag (10.10.2025) flüchtete ein zunächst Unbekannter nach einem Verkehrsunfall im Caritasweg. Die Polizei ermittelte den mutmaßlichen Verursacher.

Gegen 07.45 Uhr fuhr offenbar ein 64-Jährigen mit seinem Auto entgegen der Einbahnstraße im Caritasweg. Dabei soll er ein geparktes Fahrzeug touchiert haben und anschließend geflüchtet sein. Ein Passant beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Die Beamten kamen vor Ort und ermittelten umgehend das beteiligte Fahrzeug sowie den 64-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher (kroatischer STA). Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 64-Jährigen.

1899 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Haunstetten – Am Freitag (10.10.2025) entwendete ein 39-Jähriger offenbar ein E-Bike in der Hofackerstraße.

Gegen 00.45 Uhr verständigte ein Passant die Polizei, dass der 39-Jährige offenbar ein Fahrrad gestohlen hätte. Die beiden befanden sich in der Straßenbahn. Eine Streife kontrollierte den Mann. Bei der Kontrolle führte der 39-Jährige ein teures Pedelec mit sich. Einen Eigentumsnachweis konnte der Mann nicht vorweisen. Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug sowie ein Fahrradschloss auf. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 39-Jährige am Freitag (10.10.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der 39-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen dem 39-Jährigen.

Der 39-Jährige besitzt die deutsche und die ukrainische Staatsangehörigkeit.

1900 – Polizei bewahrt Mann vor Trunkenheitsfahrt

Lechhausen – Am Samstag (11.10.2025) bewahrten Polizeibeamte einen 21-Jährigen vor der Begehung einer Straftat und entsprechenden Konsequenzen. Der Mann wollte stark alkoholisiert in der Kurt-Schumacher-Straße mit seinem Fahrrad fahren.

Gegen 03.30 Uhr meldeten Passanten bei der Polizei laute Musik. Als die Beamten in die Kurt-Schumacher-Straße kamen, stellten sie einen offensichtlich alkoholisierten 21-Jährigen fest, der Musikboxen dabei hatte und offenbar mit seinem Fahrrad fahren wollte. Der Mann kam der Aufforderung der Beamten sofort nach und machte die Musik aus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille und bestätigte damit den Eindruck der Einsatzkräfte.

Der Mann wurde eindringlich belehrt und machte sich anschließend zu Fuß auf den Nachhauseweg. Ihm drohen nun keine rechtlichen Konsequenzen.

1901 – Polizei beendet Veranstaltung

Spickel - Herrenbach – Weil sich mehrere Personen in einer Gaststätte aggressiv verhielten, wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten beendeten die Veranstaltung und schickten die Beteiligten nach Hause.

Gegen 20.10 Uhr fand in einer Gaststätte eine Veranstaltung mit etwa 100 Personen statt. Weil sich schließlich einige Gäste aggressiv verhielten und auch Inventar beschädigten, wurde die Polizei verständigt. Die Veranstaltung wurde anschließend auf Grund des Verhaltens der Gäste beendet. Einsatzkräfte der Polizei mussten anschließend einige uneinsichtige Gäste einen Platzverweis erteilen und mehrere Personen teilweise aus dem Lokal schieben. Anschließend versuchten einige Personen, wieder in die Gaststätte zurückzukommen und widersetzen sich dabei auch körperlich den Anweisungen der Beamten. Zudem wurden Einsatzkräfte beleidigt. Schließlich beruhigte sich die Situation vor Ort und die Gäste verließen den betreffenden Bereich.

Die Polizei ermittelt nun gegen mindestens drei Personen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung. Bei diesen drei Personen handelt es sich jeweils um deutsche Staatsangehörige.

1902 – Polizei stoppt Auto ohne Zulassung und Fahrer ohne Führerschein

Firnhaberau – Am Freitag (10.10.2025) fuhr ein 45-Jähriger ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz in der Mühlhauser Straße. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Gegen 22.00 Uhr war der 45-Jährige mit seinem Auto in der Mühlhauser Straße unterwegs. Die Polizei hielt das Fahrzeug an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Für das Auto bestand zudem weder eine Zulassung, noch ein Versicherungsschutz. Der Mann montierte am Auto schlichtweg die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs.

Die Fahrt war für den 45-Jährigen (deutsche/kasachische STA) beendet. Die Beamten stellten die Kennzeichen sowie das gesamte Fahrzeug vor Ort sicher.

Die Polizei ermittelt nun untern anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen die Zulassungsordnung.

1903 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

B17 / Haunstetten Süd / FR Süden – Am Freitag (10.10.2025) ereignete sich auf der B17 ein Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Ein Beteiligter flüchtete. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13.15 Uhr war ein Audi auf der rechten Spur der B17 in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Haunstetten Süd überholte ein bislang Unbekannter den Audi rechts, indem er die Ausfädelspur benutzte. Bei dem Manöver scherte der Unbekannte anschließend so knapp vor dem Audi wieder ein, dass dieser auf die linke Fahrspur ausweichen musste. Dabei stieß der Audi mit einem Ford zusammen, der bereits auf der linken Spur unterwegs war. Die Fahrerin eines Dacia konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr gegen das Heck des Ford auf.

Der Unbekannte fuhr ohne Anzuhalten weiter. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten. Offenbar fiel bereits vor dem Unfall der Unbekannte mit seinem Fahrzeug wegen gefährlicher Überholmanöver auf.

Unfallzeugen, die auch Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter Tel. 0821/323-1910 zu melden.

1904 – Polizei ermittelt Beteiligte nach Unfallflucht

Göggingen – Am Samstag (11.10.2025) ereignete sich in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße ein Verkehrsunfall. Die vermeintliche Verursacherin flüchtete zunächst und konnte schließlich durch die Polizei ermittelt werden.

Gegen 16.30 Uhr beobachteten Passanten, wie ein Auto beim Abbiegen gegen ein Verkehrsschild fuhr. Anschließend setzte das Auto zurück und flüchtete. Ein Zeuge verfolgte das Fahrzeug und stellte die Fahrerin in der Graf-von-Seyssel-Straße zur Rede. Die Polizei wurde alarmiert. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 40-jährigen Fahrerin (kroatische STA) fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Die Fahrt war somit beendet und die Beamten stellten den Autoschlüssel sowie den Führerschein der 40-Jährigen sicher. Der genaue Sachschaden am Fahrzeug und Straßenschild muss noch geklärt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Unfallflucht gegen die Frau.

1905 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Haunstetten – Am Samstag (11.10.2025) nahm die Polizei zwei Jugendliche fest, die offenbar zuvor ein Auto im Bereich der Haunstetter Straße beschädigt hatten.

Gegen 19.50 Uhr meldeten Passanten bei der Polizei, dass zerbrochene Flaschen auf der Haunstetter Straße liegen würden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte zahlreiche zerbrochene Flaschen im Bereich einer Haltestelle und mehrere Jugendliche vor Ort fest. Zudem war der Außenspiegel eines geparkten Autos abgerissen. Offenbar waren zwei 14-jährige Jugendliche hierfür verantwortlich. Bei der Kontrolle verhielt sich einer der beiden Jugendlichen derart aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Beide 14-Jährigen mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo sie schließlich ihren Eltern übergeben wurden.

Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Jugendlichen (kosovarische und deutsche STA) wegen Sachbeschädigung.

1906 – Motorradfahrer flüchten vor Polizei

Kriegshaber – Am Sonntag (12.10.2025) entzogen sich zwei Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle in der Ulmer Straße. Die Polizei stoppte einen Beteiligten und hat die Ermittlungen zu einem bislang Unbekannten bereits aufgenommen.

Gegen 02.10 Uhr fielen einer Polizeistreife zwei Motorräder auf, die an einer Ampel in der Ulmer Straße standen. Als diese den Streifenwagen wahrnahmen, flüchten die beiden Fahrer unvermittelt mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Ein Motorrad konnte im Bereich der Neuhäußer Straße durch eine weitere Streife angehalten werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 18-jährigen Mann (deutscher STA).

Der andere Motorradfahrer stürzte in der Äußeren Uferstraße, ließ sein Motorrad auf der Fahrbahn liegen und flüchtete zu Fuß. Die Beamten stellten fest, dass am Motorrad des Flüchtigen ein falsches Kennzeichen montiert war und das Motorrad gar nicht zugelassen war. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen die Zulassungsordnung.

1907 – Alkoholisierter Mann flüchtet nach Unfall

Innenstadt – Am Samstag (11.10.2025) verursachte ein 26-Jähriger zunächst einen Verkehrsunfall in der Riedinger Straße und flüchtete anschließend. Ein Zeuge und die Polizei stoppten schließlich den alkoholisierten Mann.

Gegen 23.45 Uhr war der 26-Jährige mit seinem Auto in der Riedinger Straße unterwegs. Dort fuhr er offenbar an einer roten Ampel rückwärts und stieß dabei gegen ein anderes Fahrzeug. Anschließend flüchtete der 26-Jähriger mit hoher Geschwindigkeit. Ein weiterer Unfallbeteiligter nahm die Verfolgung auf und stellte den Mann dank einer gesperrten Straße. Auch die alarmierte Polizeistreife war umgehend vor Ort und kontrollierte den Mann. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 26-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt gegen den 26-Jährigen (litauische STA) nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.