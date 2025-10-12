FORCHHEIM. Zwischen Freitagnachmittag und dem frühen Samstagabend sind bislang unbekannte Täter in das Kolping-Bildungszentrum in der Reichbrunnstraße eingebrochen. Die Einbrecher hinterließen erheblichen Sachschaden und entwendeten einen fest verschraubten Tresor. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine Reinigungskraft bemerkte am Samstagabend die Spuren des Einbruchs. Nach aktuellem Ermittlungsstand versuchten die Täter zunächst, über ein Kellerfenster im Frontbereich in das Gebäude einzusteigen. Als dies misslang, hebelten sie schließlich die Haupteingangstür auf und drangen so in das Innere des Gebäudes ein.

Auch dort brachen sie mehrere Türen auf, durchsuchten Schränke und Büroräume und nahmen schließlich einen Tresor mit, der in einem Schrank montiert und an der Wand befestigt war.

Der entstandene Entwendungsschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag, der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die weiteren Ermittlungen und sicherte vor Ort Spuren. Die Beamten bitten zudem um Zeugenhinweise.