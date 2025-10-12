NÜRNBERG. (960) Ein 23-jähriger Mann steht im Verdacht, am Samstagvormittag (11.10.2025) einen Infostand in der Nürnberger Innenstadt beschädigt zu haben. Im Zuge einer darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung zogen sich zwei Personen leichte Verletzungen zu. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.



In der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr betrieben mehrere Personen einen politischen Infostand auf dem Platz vor der Lorenzkirche. Gegen 11:25 Uhr kam ein Passant hinzu und diskutierte zunächst mit den Teilnehmern der Versammlung. Im weiteren Verlauf stieß er zwei Tische um, wodurch einer davon beschädigt wurde und ein Glas zu Bruch ging. Als drei Versammlungsteilnehmer (54, 55, 64, deutsch) den Mann daraufhin festhielten, kam es zu einem körperlichen Gerangel. In der Folge fielen die vier Personen zu Boden, wobei sich der 54- und der 55-Jährige leichte Verletzungen zuzogen.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den 23-jährigen deutschen Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler