EISENBERG. Am Freitagabend, 10.10.2025, geriet in Eisenberg, Ortsteil Weizern, der Wirtschaftsteil eines landwirtschaftlichen Anwesens in Brand. Trotz des schnellen und beherzten Eingreifens der Feuerwehr, konnte der Brand zwar kontrolliert jedoch erst nach etlichen Stunden vollständig abgelöscht werden. Zum Zwecke der Löscharbeiten mussten Teile des Gebäudes abgetragen werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die im Stall untergebrachten Hühner und Ponys konnten rechtzeitig aus dem Gebäude gerettet werden. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf ca. 400.000,- Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zur Brandbekämpfung waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehren Eisenberg, Hopferau, Weißensee, Weißbach, Berg und Seeg, der Betriebsfeuerwehr der Firma Maho Pfronten sowie des Technischen Hilfswerks, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Füssen sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten (Allgäu). (KPI Memmingen – KDD)

