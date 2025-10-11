MÜNSING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. In der Nacht auf Samstag, 11. Oktober 2025 kam es zu einem Feuer in einer Zimmerei, welche sich in einem Gebäudeblock mit weiteren Wohnhäusern befindet. Die Anwohner konnten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden; verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Der entstandene Sachschaden aber geht in die Millionen. Die Kriminalpolizei übernahm noch in der Nacht die Untersuchungen zur Brandursache.

In der Nacht auf Samstag (11. Oktober 2025) gingen gegen 2.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle (ILS) Oberland und der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Mitteilungen über einen Brand einer Zimmerei in der Hauptstraße in Münsing ein. Bereits bei Eintreffen der sofort alarmierten Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei stand die Zimmerei, welche sich in einem Gebäudeblock mit weiteren Wohnhäusern befindet, in Vollbrand. Sämtliche Anwohner konnten durch die Einsatzkräfte evakuiert und in Sicherheit gebracht werden.

Die Schreinerei brannte komplett, ein angrenzender Hof zum Teil ab. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden. Zum Glück kamen, nach derzeitigen Erkenntnissen, keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden aber geht in die Millionen.

Die evakuierten Anwohner wurden durch das BRK und die Feuerwehr betreut und während der Löscharbeiten in enger Absprache mit dem Bürgermeister umliegend untergebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag von mehreren Millionen Euro beziffert.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden von Kräften der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Wolfratshausen durchgeführt. Noch in der Nacht übernahmen die Ermittler des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kriminalpolizei Weilheim die ersten Untersuchungen zur Brandursache. Am frühen Samstagmorgen setzten Beamte der Kommissariate für Branddelikte sowie der Spurensicherung der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen fort.

Aussagen zur Brandursache können noch nicht getroffen werden, die kriminalpolizeilichen Untersuchungen zur Brandursache dauern an.