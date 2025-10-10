VÖHRINGEN. Der 9. Spiel- und Familientag in Vöhringen steht unter dem Motto „Helden des Alltags“. Hier wird die Polizei Illertissen nicht fehlen und präsentiert sich mit einem Informations- und Präventionsstand am Sonntag, den 12.10.2025 im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Im Vordergrund stehen bei dieser Veranstaltung die Kinder und Familien, die Beamtinnen und Beamten der Polizei Illertissen bieten ein entsprechendes Programm an und präsentiert unter anderem ein Polizeimotorrad, welches bei zurückliegenden Veranstaltungen sehr beliebt war. Insbesondere Kinder haben die Möglichkeit, ein echtes Polizeiauto von innen zu sehen und erleben. Für Jugendliche, aber auch Erwachsene steht ein E-Scooter Simulator bereit, an dem jeder persönlich sein Geschick und seine Reaktionszeit testen kann.

Aktuell bietet die Polizei Schülerpraktika an. Fragen hierzu aber auch zum Berufseinstieg bei der Bayerischen Polizei können gerne im persönlichen Gespräch beantwortet werden.

Darüber hinaus wird über die Sicherheitswacht Vöhringen informiert. Interessentinnen und Interessenten für dieses Ehrenamt sind herzlich willkommen.

Fachkundige Polizeibeamtinnen und Beamte stehen für eine persönliche Beratung zum Thema Einbruchsschutz und dem Kriminalitätsphänomen des Trickbetrugs, insbesondere der Begehungsweise durch Schockanrufe zur Verfügung. Auch über das zwischenzeitlich vermehrt feststellende Phänomen des Anlagebetrugs, aber auch über weitere Kriminalitätsthemen wird informiert.

Zu allen Themenschwerpunkten werden ergänzend zu den persönlichen Beratungsgesprächen Informationsbroschüren bereitgehalten. Der große Informations- und Präventionsstand ist direkt vor dem Rathaus Vöhringen zu finden. (PI Illertissen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).