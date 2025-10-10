MITTENWALD, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Wie durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen bereits berichtet, kam es in der Nacht am Montag, 6. Oktober 2025, im Mittenwalder Obermarkt zu einem großen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Eine Garage stand vollständig in Flammen; mehrere darin abgestellte Motorräder brannten mit der Garage komplett ab. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach aktuellen Erkenntnissen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Zeugenhinweise führten die Ermittler der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen zu einem dringend tatverdächtigen 46-Jährigen. Nach Erlass eines Haftbefehls sitzt der Portugiese nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

Am Montagabend, 6. Oktober 2025, gegen 01.20 Uhr, verständigten Zeugen die Integrierte Leitstelle über eine in Brand geratene Holzgarage. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stand die Garage bereits vollständig in Flammen und brannte, mit mehreren darin abgestellten Motorrädern, vollständig ab. Der Sachschaden wurde auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Noch am Brandort übernahm das Fachkommissariat für Branddelikte der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Untersuchungen und Ermittlungen zur Brandursache.

Zeugenhinweise führten die Ermittler schnell zu einem 46-jährigen Portugiesen aus Mittenwald. Erkenntnisse aus den kriminaltechnischen Untersuchungen stützen den dringenden Tatverdacht gegen den Portugiesen, welcher noch am gestrigen Donnerstag, 9. Oktober 2025, dem Ermittlungsrichter vorgeführt wrude. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II erließ der Richter einen Haftbefehl. Der Mann sitzt seither in der Justizvollzugsanstalt.