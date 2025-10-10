Gegen 06:10 Uhr teilte eine Zeugin über Notruf im Bereich der Friedrichstraße mit, dass ein Mann auf der Straße in aggressiver Art und Weise auftrete und Frauen belästige. Er soll auch abgestellte Fahrräder umgestoßen haben. Kurz darauf trafen die verständigten Streifen der Polizeiinspektion Fürth den 56-jährigen Tatverdächtigen (deutsch) am Bahnhosplatz an.

Da er sich weiterhin aggressiv zeigte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, indem er mit dem Fuß nach den Beamten trat sowie nach diesen schlug. Zudem spuckte er die Einsatzkräfte an und beleidigte diese. Durch die Gegenwehr des 56-Jährigen zogen sich fünf Polizisten leichtere Verletzungen zu. Die Polizisten blieben weiterhin dienstfähig.

Auch bei der anschließenden Verbringung zur Dienststelle leistete er weiterhin Widerstand. Eine durchgeführte Blutentnahme soll nun klären, ob er unter dem Einfluss von Drogen bzw. Alkohol stand. Aufgrund seines psychischen Zustandes musste er anschließend in eine Fachklinik gebracht werden.



Erstellt durch: Michael Sebald