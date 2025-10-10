NÜRNBERG. (958) Am Donnerstagmorgen (09.10.2025) trat ein zunächst Unbekannter zwei Männern in schamverletzender Weise auf einer öffentlichen Toilette gegenüber. Die Polizei nahm den 36-jährigen Tatverdächtigen fest.



Gegen 06:50 Uhr hielten sich zwei Männer, 58 Jahre (kubanisch) und 45 Jahre (deutsch), in einer öffentlichen Toilette in der Findelgasse auf, als sie dort auf einen zunächst unbekannten Mann trafen. Der 36-Jährige entblößte vor ihnen sein Glied in schamverletzender Weise und spuckte dem 45-Jährigen ins Gesicht. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung noch in der Nähe vorläufig fest. Am Tatort sicherten die Beamten tatrelevante Spuren.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 36-Jährigen. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.



