HALLSTADT, LKR. BAMBERG. Am Donnerstagabend brach in der Niederspannungsanlage eines Rechenzentrums in Hallstadt ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Um 19.50 Uhr ging ein Notruf über die starke Rauchentwicklung im Firmengebäude im Heganger ein. Durch die Feuerwehr Hallstadt konnte der Brandherd in einer der Niederspannungsanlagen lokalisiert und der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt die Ursache des Feuers gewesen sein. Der Brandschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat nun die Ermittlungen übernommen.