REMINDER - Präventionstheater – Lug und Betrug

Mering– Am kommenden Samstag (11.10.2024), 15.00 Uhr veranstaltet die Kriminalpolizei Augsburg mit dem Neuen Theater Mering e.V. ein Präventionstheater (nicht nur) für Seniorinnen und Senioren zum Thema Lug und Betrug. Die Veranstaltung findet in der Mehrzweckhalle (Luitpoldstraße 8, 86415 Mering) statt.

Die Vorstellung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

REMINDER – Einladung zum Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Fertigstellung unseres historischen Justizpalasts Am Alten Einlaß laden wir Sie ganz herzlich ein zum

Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg

Am 11. Oktober 2025 öffnet die Justiz Augsburg von 10:00 bis 17:00 Uhr ihre Türen.

Ort: Justizpalast Augsburg,

Am Alten Einlaß 1,

86150 Augsburg

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm zu Themen rund um die Justiz:

Vorstellung der verschiedenen Behörden der Augsburger Justiz

Nachgestellte Gerichtsverhandlungen, die spannende Einblicke in reale Verhandlungsabläufe bieten

Vorträge zu praxisrelevanten und alltäglichen rechtlichen Themen, anschaulich und verständlich erklärt

Führungen durch das denkmalgeschützte Gebäude und Vorträge zu seiner Geschichte

Informationsstände zu zahlreichen interessanten Themen

Lesung der Krimiautorin Susanne Grußler

Erfrischungen und Snacks und ein kleines Unterhaltungsangebot für Groß und Klein.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Zukunft: Ob Schüler, Studierende, Quereinsteiger oder einfach Neugierige.

Mit einem kombinierten Informations- und Mitmachangebot wird den Besucherinnen und Besuchern ein spannender Einblick in die vielfältigen Berufsfelder der Augsburger Justiz ermöglicht. Im persönlichen Gespräch erfahren diese an den Informationsständen oder im Rahmen der angebotenen Vorträge mehr über Karrierewege, Einstiegsmöglichkeiten und den Arbeitsalltag im Bereich der Augsburger Justiz.

Im Innenhof bietet die Polizei Vorführungen der Diensthunde an sowie einen Infostand der Kriminalprävention. Außerdem steht die Kinderpolizeiwache zur Verfügung und ein Gefangenentransporter kann besichtigt werden.

Infos finden Sie hier: https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/augsburg/spezial_1.php

Mobile Wache unterwegs

Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:

Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN