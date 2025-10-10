REMINDER - Präventionstheater – Lug und Betrug
Mering– Am kommenden Samstag (11.10.2024), 15.00 Uhr veranstaltet die Kriminalpolizei Augsburg mit dem Neuen Theater Mering e.V. ein Präventionstheater (nicht nur) für Seniorinnen und Senioren zum Thema Lug und Betrug. Die Veranstaltung findet in der Mehrzweckhalle (Luitpoldstraße 8, 86415 Mering) statt.
Die Vorstellung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
REMINDER – Einladung zum Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Fertigstellung unseres historischen Justizpalasts Am Alten Einlaß laden wir Sie ganz herzlich ein zum
Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg
Am 11. Oktober 2025 öffnet die Justiz Augsburg von 10:00 bis 17:00 Uhr ihre Türen.
Ort: Justizpalast Augsburg,
Am Alten Einlaß 1,
86150 Augsburg
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm zu Themen rund um die Justiz:
- Vorstellung der verschiedenen Behörden der Augsburger Justiz
- Nachgestellte Gerichtsverhandlungen, die spannende Einblicke in reale Verhandlungsabläufe bieten
- Vorträge zu praxisrelevanten und alltäglichen rechtlichen Themen, anschaulich und verständlich erklärt
- Führungen durch das denkmalgeschützte Gebäude und Vorträge zu seiner Geschichte
- Informationsstände zu zahlreichen interessanten Themen
- Lesung der Krimiautorin Susanne Grußler
Erfrischungen und Snacks und ein kleines Unterhaltungsangebot für Groß und Klein.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Zukunft: Ob Schüler, Studierende, Quereinsteiger oder einfach Neugierige.
Mit einem kombinierten Informations- und Mitmachangebot wird den Besucherinnen und Besuchern ein spannender Einblick in die vielfältigen Berufsfelder der Augsburger Justiz ermöglicht. Im persönlichen Gespräch erfahren diese an den Informationsständen oder im Rahmen der angebotenen Vorträge mehr über Karrierewege, Einstiegsmöglichkeiten und den Arbeitsalltag im Bereich der Augsburger Justiz.
Im Innenhof bietet die Polizei Vorführungen der Diensthunde an sowie einen Infostand der Kriminalprävention. Außerdem steht die Kinderpolizeiwache zur Verfügung und ein Gefangenentransporter kann besichtigt werden.
Infos finden Sie hier: https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/augsburg/spezial_1.php
Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
1894 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Kriegshaber – Am Mittwoch (08.10.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 86-Jährigen.
Gegen 08.00 Uhr war ein 86-Jähriger in der Luther-King-Straße unterwegs. Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr dem 86-Jährigen entgegen. Hierbei kam es beinahe zum Zusammenstoß. Um einen Sturz zu vermeiden, hielt sich der 86-Jährige am Lenker des Rades fest. Dabei kippte das Fahrrad und der Unbekannte musste abspringen. Anschließend ging der Unbekannte den 86-Jährigen offenbar körperlich an und stieß ihn in ein Gebüsch. Der 86-Jährige ging dabei zu Boden. Der 86-Jährige lief daraufhin vor dem Unbekannten davon.
Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
1895 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Bikes
Firnhaberau – Im Zeitraum von Mittwoch (08.10.2025), 13.30 Uhr, bis Donnerstag (09.10.2025), 08.00 Uhr, kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Schillstraße.
Im oben genannten Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes E-Bike der Marke Stevens. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1896 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss
Haunstetten / Siebenbrunn – Am gestrigen Donnerstag (09.10.2025) fuhr ein 73-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Krankenhausstraße.
Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein und den Autoschlüssel des Mannes sicher. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 73-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.
Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: