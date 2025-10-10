COBURG. Unweit des Marktplatzes ist am Freitagmittag in der Judengasse ein Feuer im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

Gegen 11.40 Uhr bemerkten Passanten den starken Brandqualm, der sich bereits durch die Judengasse und weiter in die Innenstadt ausbreitete. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr brachen daraufhin eine Wohnungstür im obersten Stockwerk des Hauses auf und löschten ein Feuer in den dortigen Räumlichkeiten. Aufgrund des beherzten Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen oder das Hausdach verhindert werden.

Parallel evakuierten Beamte der Polizeiinspektion Coburg die benachbarten Anwesen und brachten darin befindliche Personen ins Freie.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand schwer verletzt. Mehrere Personen ließen sich aber vor Ort medizinisch untersuchen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und zu einer möglichen Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Auswirkungen hat der Brand auch auf den Wochenmarkt am Marktplatz. Dieser musste aufgrund des Einsatzes früher schließen.