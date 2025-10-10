MAXHÜTTE-HAIDHOF, LKR. SCHWANDORF. In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgelände in Birkenzell. Aus einer Fertigungshalle entwendeten sie eine große Menge Kupfer im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und bittet um Hinweise.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 08.10.2025, 22:00 Uhr bis 09.10.2025, 05:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Ohmstraße im Ortsteil Birkenzell. Nach dem gewaltsamen Eindringen in das Firmengebäude gelangten die Täter in die dortige Fertigungshalle. Auch innerhalb des Gebäudes überwanden sie weitere Hindernisse und verschafften sich Zutritt zu einem abgeschlossenen Lagerbereich, in dem unter anderem Kupfer und Bronze gelagert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verluden die Täter eine größere Menge Kupfermaterial auf ein bislang unbekanntes Fahrzeug und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Beuteschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im mittleren fünf- bis unteren sechsstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 2025 im Bereich Maxhütte-Haidhof, Ortsteil Birkenzell, insbesondere in der Ohmstraße, verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 in Verbindung zu setzen.