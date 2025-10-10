BAYREUTH. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es erneut zu Schmierereien. Ein bislang unbekannter Täter besprühte in der Bayreuther Siedlung Lerchenbühl ein Stromhäuschen mit rechtsradikalen Parolen.

Es handelt sich bereits um den vierten derartigen Vorfall innerhalb weniger Wochen. Dabei bringt der unbekannte Täter im Bayreuther Stadtgebiet Schriftzüge, wie „White Lives Matter“ und Hakenkreuze an Mauern, Scheiben und Stromverteilerhäuschen an.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich inzwischen auf eine mittlere vierstellige Summe.

Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0921/506-0 um Zeugenhinweise.