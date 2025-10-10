1655. Terminhinweis: Aktionstag „Da sein für München“

Am Samstag, 11. Oktober 2025, ist das Polizeipräsidium München beim Aktionstag „Da sein für München“ mit einem Informationsstand vertreten.

Von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr finden Sie uns in der Fußgängerzone zwischen Ettstraße und Augustinerstraße.

Die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrspolizei zeigen u. a. am Lichttunnel, welche Risiken die dunkle Jahreszeit im Straßenverkehr mit sich bringt. Die Werbestelle informiert über die vielfältigen Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten bei der Polizei. Das Kommissariat 105 ist mit dem rollenden Sicherheitsmobil „RoSi“ vor Ort und gibt praktische Tipps zum wirksamen Einbruchschutz.

Ein besonderer Höhepunkt: 100 Jahre Technische Prävention – dieses Jubiläum feiern wir im Rahmen des Aktionstags mit.

Abgerundet wird unser Auftritt durch den Polizei-Mini, ein Polizeimotorrad und einen Oldtimer – beliebte Fotomotive für Besucherinnen und Besucher.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und interessante Gespräche.