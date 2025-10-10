1654. Verkehrshinweis der Münchner Polizei

Am Sonntag, 12.10.2025, findet in München eine Sport-Laufveranstaltung statt, zu welcher mehrere tausend Teilnehmer erwartet werden. Deshalb wird es in diesem Zusammenhang temporär zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet kommen. Bereits ab ca. 08:00 Uhr, bis voraussichtlich 17:00 Uhr, werden hierfür die Ludwigstraße und die Leopoldstraße komplett gesperrt werden. Des Weiteren kommt es entlang der Laufstrecke teilweise zu mehrstündigen Sperrungen.

Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie einen möglichst störungsfreien Straßenverkehr zu gewährleisten, sind neben den Ordnungskräften des Veranstalters auch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr und Polizeibeamte im Einsatz.

Für eine ungehinderte und gefahrlose Durchführung der Sportveranstaltung wurden sowohl auf der Marathonstrecke als auch in weiteren tangierten Bereichen Haltverbotszonen eingerichtet. Angesichts dessen bitten wir die betroffenen Fahrzeughalter, diese verkehrsrechtlichen Anordnungen, die bereits einige Tage vorher aufgestellt wurden, unbedingt zu berücksichtigen. Damit die jeweiligen Aufbaumaßnahmen durchgeführt werden können, müssen die betroffenen Fahrzeuge rechtzeitig vor dem Start der Sportveranstaltung aus den eingerichteten Haltverbotszonen entfernt werden. Gegebenenfalls müssen behindernd abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Die Route der Laufveranstaltung (Beginn am Sonntag, 12.10.2025 ab 09:00 Uhr, bis in den Nachmittag hinein) bewegt sich laut dem Organisator vom Start am Spiridon-Louis-Ring im Olympiapark auf einem großen Rundkurs durch München und wieder zum Willi-Daume-Platz am Olympiasee.

Nähere Informationen zum Streckenverlauf sind auf der Internetseite des Veranstalters unter

https://marathonmuenchen.org/wp-content/uploads/2025/07/250729-MM25-Marathon-Strecke.pdf

Alle Verkehrsteilnehmer in München werden gebeten, diese Sperrung in ihre Planungen einzubeziehen und den Bereich hauptsächlich mit Kraftfahrzeugen nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.