1651. Körperverletzungsdelikt – Haidhausen

Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 20:45 Uhr, kam es am Orleansplatz aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Ein 58-jähriger Tunesier mit Wohnsitz in München verständigte deshalb den Polizeinotruf 110. Er gab an von einer anderen männlichen Person ins Gesicht geschlagen worden zu sein.

Durch eine schnell eingetroffene Streife konnte die männliche Person noch vor Ort festgestellt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 44-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München.

Der 58-Jährige erlitt eine schwere Augenverletzung und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 26 geführt.

1652. Person stürzt in U-Bahngleis und wird schwer verletzt – Alte Heide

Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 15:45 Uhr, befand sich ein 46-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz zu Fuß am Bahnsteig des U-Bahnhofs Alte Heide.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte er aufgrund seiner übermäßigen Alkoholisierung ins Gleis und blieb dort liegen. Kurz darauf fuhr eine U-Bahn in den Bahnhof ein.

Als der Triebwagenführer den Verunglückten sah, leitete er sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der 46-Jährige wurde nicht durch die Räder der U-Bahn überrollt. Er erlitt dennoch schwere Verletzungen. Er konnte durch die Feuerwehr gerettet werden und kam anschließend mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der polizeilichen und Rettungsmaßnahmen war der U-Bahn-Verkehr beeinträchtigt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1653. Einbruch in Wohnung – Neuhausen

Im Zeitraum von Dienstag, 02.10.2025, bis Donnerstag, 09.10.2025, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Neuhausen.

Es wurden mehrere Räume durchsucht sowie Schmuck und Bargeld im Wert eines fünfstelligen Betrages entwendet.

Anschließend flüchteten die Täter unter Mitnahme der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hartliebstraße, Dom-Pedro-Straße und Volkartstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.