1883 - Präventionstheater – Lug und Betrug
Mering– Am kommenden Samstag (11.10.2024), 15.00 Uhr veranstaltet die Kriminalpolizei Augsburg mit dem Neuen Theater Mering e.V. ein Präventionstheater (nicht nur) für Seniorinnen und Senioren zum Thema Lug und Betrug. Die Veranstaltung findet in der Mehrzweckhalle (Luitpoldstraße 8, 86415 Mering) statt.
Die Vorstellung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
REMINDER – Einladung zum Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Fertigstellung unseres historischen Justizpalasts Am Alten Einlaß laden wir Sie ganz herzlich ein zum
Tag der offenen Tür der Justiz Augsburg
Am 11. Oktober 2025 öffnet die Justiz Augsburg von 10:00 bis 17:00 Uhr ihre Türen.
Ort: Justizpalast Augsburg,
Am Alten Einlaß 1,
86150 Augsburg
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm zu Themen rund um die Justiz:
- Vorstellung der verschiedenen Behörden der Augsburger Justiz
- Nachgestellte Gerichtsverhandlungen, die spannende Einblicke in reale Verhandlungsabläufe bieten
- Vorträge zu praxisrelevanten und alltäglichen rechtlichen Themen, anschaulich und verständlich erklärt
- Führungen durch das denkmalgeschützte Gebäude und Vorträge zu seiner Geschichte
- Informationsstände zu zahlreichen interessanten Themen
- Lesung der Krimiautorin Susanne Grußler
Erfrischungen und Snacks und ein kleines Unterhaltungsangebot für Groß und Klein.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Zukunft: Ob Schüler, Studierende, Quereinsteiger oder einfach Neugierige.
Mit einem kombinierten Informations- und Mitmachangebot wird den Besucherinnen und Besuchern ein spannender Einblick in die vielfältigen Berufsfelder der Augsburger Justiz ermöglicht. Im persönlichen Gespräch erfahren diese an den Informationsständen oder im Rahmen der angebotenen Vorträge mehr über Karrierewege, Einstiegsmöglichkeiten und den Arbeitsalltag im Bereich der Augsburger Justiz.
Im Innenhof bietet die Polizei Vorführungen der Diensthunde an sowie einen Infostand der Kriminalprävention. Außerdem steht die Kinderpolizeiwache zur Verfügung und ein Gefangenentransporter kann besichtigt werden.
Infos finden Sie hier: https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/augsburg/spezial_1.php
1884 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Hochzoll - In der Zeit von Montag (06.10.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Dienstag (07.10.2025), gegen 21.30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung auf einem Parkplatz in der Watzmannstraße.
Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten einen weißen Hyundai im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1885 - Polizei stoppt Fahrer unter Drogenfluss
Hammerschmiede - Am Mittwoch (08.10.2025) war ein 37-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in der Neuburger Straße unterwegs.
Gegen 14.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 37-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass dieser offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 37-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 37-Jährigen.
1886 – Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl
Lechhausen – Am Dienstag (07.10.2025) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unter einem Vorwand Zutritt in eine Wohnung in der Dr.-Otto-Meyer-Straße.
Gegen 15.00 Uhr klingelte der Unbekannte an der Wohnungstüre und bat um Stift sowie Papier. Die Bewohnerin begab sich daraufhin in die Küche. Der Unbekannte folgte der Frau daraufhin ungefragt. Währenddessen betrat nach derzeitigen Erkenntnissen eine weitere bislang unbekannte Person die Wohnung und entwendete offenbar Wertgegenstände. Anschließend verließen die Unbekannten die Wohnung wieder. Im Nachgang bemerkte die Bewohnerin den Diebstahl. Der Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.
Tipps der Polizei
Trickdiebe versuchen sich unter verschiedensten Vorwänden Zutritt zu Wohnungen oder Häusern zu verschaffen. Hierbei geben sie beispielsweise vor, die Toilette benutzen zu wollen oder ein Glas Wasser zu benötigen. In einem unbeobachteten Moment können der oder die Täter dann Wertgegenstände aus der Wohnung entwenden. Wie in dem oben beschriebenen Fall handeln die Trickdiebe teils nicht allein.
Die Polizei hat daher folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:
- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel und, wenn sie die Personen kennen.
- Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.
- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.
- Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.
Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link:
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/
1887 - Polizei ermittelt wegen Diebstahls
Lechhausen - Am Mittwoch (08.10.2025) entwendete eine 42-Jährige Waren aus einem Supermarkt in der Steinerne Furt.
Gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die 42-Jährige, als sie den Kassenbereich des Supermarktes ohne zu bezahlen verließ. Der Mitarbeiter verfolgte die Frau bis zum Eintreffen der Polizei.
Einsatzkräfte nahmen die 42-Jährige vorläufig fest und veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls gegen die 42-Jährige.
Die 42-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
1888 – Polizei ermittelt nach Einbruch
Lechhausen – In der Zeit von Sonntag (05.10.2025), 18.30 Uhr, bis Mittwoch (08.10.2025), 16.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in einen Schrebergarten in der Meraner Straße.
Die Unbekannten öffneten dabei gewaltsam mehrere Gartenhäuser und entwendeten Gegenstände. Der Sachschaden sowie der Beuteschaden werden derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1889 – Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen
Innenstadt – Am Mittwoch (08.10.2025) fuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Nagahama-Allee.
Gegen 22.00 Uhr stellte eine Polizeistreife den 22-Jährigen fest, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit samt Mitfahrer unterwegs war. Als die Beamten den 22-Jährigen kontrollieren wollten, bremste dieser abrupt ab. Nur durch eine Vollbremsung konnten die Beamten einen Zusammenstoß verhindern. Die Beamten kontrollierten den 22-Jährigen anschließend und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem stellten sie die Autoschlüssel sicher.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 22-Jährigen.
Der 22-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
1890 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall
Oberhausen – Am Mittwoch (08.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 57-jährigen E-Scooter-Fahrerin und einer 26-jährigen E-Bike-Fahrerin in der Zollernstraße.
Gegen 11.30 Uhr wollte die 57-Jährige von der Fahrbahn nach links auf den Geh- und Radweg auffahren. Die 26-Jährige befuhr mit ihrem E-Bike den Radweg. Die E-Scooter-Fahrerin übersah offenbar die E-Bike-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Frauen leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 57-Jährige.
Die 57-Jährige sowie die 26-Jährige besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.
1891 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Stadtbergen – In der Zeit von Montag (06.10.2025), 15.00 Uhr, bis Dienstag (07.10.2025), 15.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus einer Tiefgarage in der Virchowstraße.
Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
1892 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss
Stadtbergen – Am Mittwoch (08.10.2025) war ein 53-Jähriger mit seinem Auto offenbar alkoholisiert in der Benzstraße unterwegs.
Gegen 19.00 Uhr beobachtete ein 31-Jähriger auf einem Parkplatz den 53-Jährigen, wie dieser in seinem Auto offenbar Alkohol konsumierte. Der 31-Jährige wollte den 53-Jährigen am Losfahren hindern. Hierbei fuhr der 53-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen auf den 31-Jährigen zu, sodass dieser ausweichen musste.
Eine Polizeistreife kontrollierte den 53-Jährigen im Anschluss. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 53-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 53-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung im Straßenverkehr gegen den 53-Jährigen.
Der 53-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit. Der 31-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.
1893 – Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch
Gersthofen / Langweid / Aichach – Von Freitag (03.10.2025) bis Sonntag (06.10.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn A 8, der Bundesstraße B 300 und der Bundesstraße B 2 durch.
Von insgesamt rund 60.000 gemessenen Fahrzeugen stellten die Beamten bei über 990 Fahrzeuge eine zu hohe Geschwindigkeit fest. Bei knapp 500 Fahrzeugen erfolgte eine Bußgeldanzeige. Knapp 30 Autofahrer erwarten zudem ein Fahrverbot.
Den traurigen Höchstwert erreichte ein Autofahrer mit 200 km/h bei erlaubten 120 km/h. Bei der Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit um 80 km/h erwarten den Mann zwei Punkte im Fahreignungsregister, drei Monate Fahrverbot sowie ein Bußgeld von 1.400 Euro.
Geschwindigkeitsüberschreitungen bleiben eine der Hauptursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten und so zur Sicherheit im Straßenverkehr beizutragen.
