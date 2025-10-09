1884 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll - In der Zeit von Montag (06.10.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Dienstag (07.10.2025), gegen 21.30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung auf einem Parkplatz in der Watzmannstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten einen weißen Hyundai im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1885 - Polizei stoppt Fahrer unter Drogenfluss

Hammerschmiede - Am Mittwoch (08.10.2025) war ein 37-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 14.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 37-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass dieser offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 37-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 37-Jährigen.

1886 – Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Lechhausen – Am Dienstag (07.10.2025) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unter einem Vorwand Zutritt in eine Wohnung in der Dr.-Otto-Meyer-Straße.

Gegen 15.00 Uhr klingelte der Unbekannte an der Wohnungstüre und bat um Stift sowie Papier. Die Bewohnerin begab sich daraufhin in die Küche. Der Unbekannte folgte der Frau daraufhin ungefragt. Währenddessen betrat nach derzeitigen Erkenntnissen eine weitere bislang unbekannte Person die Wohnung und entwendete offenbar Wertgegenstände. Anschließend verließen die Unbekannten die Wohnung wieder. Im Nachgang bemerkte die Bewohnerin den Diebstahl. Der Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Tipps der Polizei

Trickdiebe versuchen sich unter verschiedensten Vorwänden Zutritt zu Wohnungen oder Häusern zu verschaffen. Hierbei geben sie beispielsweise vor, die Toilette benutzen zu wollen oder ein Glas Wasser zu benötigen. In einem unbeobachteten Moment können der oder die Täter dann Wertgegenstände aus der Wohnung entwenden. Wie in dem oben beschriebenen Fall handeln die Trickdiebe teils nicht allein.

Die Polizei hat daher folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel und, wenn sie die Personen kennen.

Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

1887 - Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Lechhausen - Am Mittwoch (08.10.2025) entwendete eine 42-Jährige Waren aus einem Supermarkt in der Steinerne Furt.

Gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die 42-Jährige, als sie den Kassenbereich des Supermarktes ohne zu bezahlen verließ. Der Mitarbeiter verfolgte die Frau bis zum Eintreffen der Polizei.

Einsatzkräfte nahmen die 42-Jährige vorläufig fest und veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls gegen die 42-Jährige.

1888 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Lechhausen – In der Zeit von Sonntag (05.10.2025), 18.30 Uhr, bis Mittwoch (08.10.2025), 16.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in einen Schrebergarten in der Meraner Straße.

Die Unbekannten öffneten dabei gewaltsam mehrere Gartenhäuser und entwendeten Gegenstände. Der Sachschaden sowie der Beuteschaden werden derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1889 – Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Innenstadt – Am Mittwoch (08.10.2025) fuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Nagahama-Allee.

Gegen 22.00 Uhr stellte eine Polizeistreife den 22-Jährigen fest, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit samt Mitfahrer unterwegs war. Als die Beamten den 22-Jährigen kontrollieren wollten, bremste dieser abrupt ab. Nur durch eine Vollbremsung konnten die Beamten einen Zusammenstoß verhindern. Die Beamten kontrollierten den 22-Jährigen anschließend und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem stellten sie die Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 22-Jährigen.

1890 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Oberhausen – Am Mittwoch (08.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 57-jährigen E-Scooter-Fahrerin und einer 26-jährigen E-Bike-Fahrerin in der Zollernstraße.

Gegen 11.30 Uhr wollte die 57-Jährige von der Fahrbahn nach links auf den Geh- und Radweg auffahren. Die 26-Jährige befuhr mit ihrem E-Bike den Radweg. Die E-Scooter-Fahrerin übersah offenbar die E-Bike-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Frauen leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 57-Jährige.

