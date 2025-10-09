SANKT ENGLMAR, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Donnerstag (09.10.2025) wurde die Einsatzzentrale der Polizei durch die Integrierte Leitstelle über einen Brand einer Erntemaschine informiert. Die Kriminalpolizei Straubing ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 08.30 Uhr wurde eine Holzvollernter in einem Waldstück südöstlich von Sankt Englmar festgestellt, der vollständig ausbrannte. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf umliegendes Waldgebiet verhindern. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen, zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge wohl im sechsstelligen Bereich.

Zeugenaufruf

Personen, die Hinweise zu dem Brand geben können, oder ungewöhnliche Beobachtungen, insbesondere im Zeitraum zwischen Mittwoch (08.10.2025) 15.30 Uhr und Donnerstag (09.10.2025) 08.15 Uhr, gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Straubing unter der 09421/868-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 09.10.2025, 15.10 Uhr