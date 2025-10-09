COBURG. Zwei Bewohner mit Rauchgasintoxikation und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind das Resultat eines Brandes in einem Kellerabteil am Mittwochnachmittag.

Gegen 16.30 Uhr bemerkten mehrere Bewohner schwarzen Rauch aus den Kellerfenstern ihres Mehrfamilienhauses im Coburger Westen und setzten umgehend den Notruf ab. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brandherd schnell ausfindig machen und das Feuer löschen.

Zwei 71 und 38 Jahre alte Bewohnerinnen des Mehrfamilienhauses erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Brandfahnder der Kriminalpolizei Coburg übernahmen die weiteren Ermittlungen. Die vorläufigen Ermittlungsergebnisse deuten auf einen defekten Fahrradakku hin.