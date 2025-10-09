Manching, Lkr. Pfaffenhofen a.d.Ilm Falschgeld im Wert von mehreren tausend Euro wurde im Zeitraum zwischen Samstag, den 27. September und Donnerstag, den 2. Oktober in Manching verteilt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bislang unbekannte Täter legten die veränderten Banknotenabbildungen, die echten 50-Euro-Scheinen zum Verwechseln ähnlich sehen, im Wohngebiet zwischen Autobahn und Lindenstraße aus.

Aufgrund der Menge und der Platzierung besteht der Verdacht, dass die falschen Banknoten bewusst ausgelegt wurden, damit sie durch unbedarfte Passanten aufgefunden werden.

Die falschen Scheine enthalten meist Aufdrucke wie „Copy“, „Prop Copy“ oder „Movie Money“ und zeigen keines der üblichen Sicherheitsmerkmale wie Hologramm, Wasserzeichen, Sicherheitsfaden oder fühlbares Relief. Der Versuch, mit Falschgeld zu bezahlen oder dieses am Automaten einzuzahlen, kann strafrechtliche Folgen haben. Passantinnen und Passanten, die verdächtige Banknoten gefunden oder erhalten haben, werden daher gebeten, die Polizei zu informieren.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im Manchinger Wohngebiet östlich der Autobahn im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Etwaige Zeugen werden gebeten, unter Tel. 0841 / 9343-0 Kontakt zur Kriminalpolizei aufzunehmen.