SULZBACH-ROSENBERG, OBERPFALZ. Mit der gemeinsamen Übung „RoadTEX 2025“ haben Bayerische Polizei und Bundeswehr am 9. Oktober 2025 erfolgreich das koordinierte Vorgehen bei einer terroristischen Bedrohungslage im Verkehrsraum trainiert. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verfolgte die Übung vor Ort und würdigte das enge Zusammenspiel der Einsatzkräfte.

Das fiktive Szenario – ein Anschlag auf eine stark frequentierte Straße – verlangte von allen beteiligten Kräften schnelle Entscheidungen, abgestimmte Kommunikation und ein hohes Maß an taktischer Präzision. Trainiert wurde insbesondere die Kooperation an der Schnittstelle zwischen polizeilicher Gefahrenabwehr und Amtshilfe.

Für ein realitätsnahes Lagebild sorgte neben den eingesetzten Spezialkräften auch schweres Gerät. Die Bundeswehr stellte mit Großfahrzeugen wie dem „Elefant“ sowie geschützten Transportfahrzeugen eine eindrucksvolle Kulisse und zugleich wichtige technische Ressourcen bereit. Die Bayerische Polizei war unter anderem mit mehreren Einsatzkräften der Einsatzzüge sowie des Führungsstabs eingebunden. Darüber hinaus waren auch nicht polizeiliche Blaulichtorganisationen zahlreich vertreten.

Robert Fuchs, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz und Projektgesamtverantwortlicher, zieht eine positive Bilanz: „RoadTEX 2025 hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig gemeinsame Vorbereitung auf außergewöhnliche Bedrohungslagen ist. Die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei, Bundeswehr, regionalen Kräften sowie nicht polizeilichen Blaulichtorganisationen hat sich in der Übung bewährt – das macht unsere Strukturen im Ernstfall reaktionsschneller.“

Auch Vertreter des Landeskommandos Bayern und Übungskoordinator auf Seiten der Bundeswehr, Oberstleutnant Hühn, zeigt sich zufrieden: „Die Integration militärischer Fähigkeiten in ein ziviles Einsatzszenario ist komplex – aber machbar. RoadTEX 2025 war ein hervorragendes Beispiel für funktionierende Amtshilfe, gegenseitiges Verständnis und professionelle Kooperation auf Augenhöhe.“