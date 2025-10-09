1642. Vier Leichtverletzte nach Gefahrenbremsung eines Linienbusses – Au

Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein Linienbus auf der Auerfeldstraße in Richtung Ostbahnhof. An der Kreuzung zur Balanstraße befand er sich auf dem zweiten von drei vorhandenen Fahrstreifen.

Links vom Bus fuhr ein Mazda Pkw. Unmittelbar vor der Kreuzung Auerfeldstraße Ecke Balanstraße wechselte der Pkw vom linken auf den rechten Fahrstreifen und bog nach rechts in die Balanstraße ab. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte der 47-jährige Busfahrer einen Zusammenstoß vermeiden. In Folge dessen stürzten vier Fahrgäste im Alter von 46 bis 78 Jahren und erlitten hierdurch leichte Verletzungen.

Drei der vier Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Person wurde vor Ort ärztlich behandelt.

Der Fahrer des Mazda Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1643. Zweirad kollidiert mit Reh; eine Person schwer verletzt – Putzbrunn

Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 05:35 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Honda Leichtkraftrad auf der Staatsstraße 2079 von Putzbrunn in Richtung München. In diesem Bereich querte ein Reh die Fahrbahn, wodurch es zur Kollision zwischen dem Leichtkraftrad und dem Reh kam.

In Folge dessen stürzte der 57-Jährige und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Er musste mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Am Zweirad entstand leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1644. Fenstersturz – Sauerlach

Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 18:20 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst über einen Fenstersturz in Sauerlach verständigt.

Ein zweijähriges Kind war aus einem Fenster im ersten Stock gestürzt. In Folge dessen wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Das Kind kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und wird dort stationär behandelt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1645. Staatsschutzrelevantes Delikt bei einer Versammlung – Altstadt

Am Mittwoch, 08.10.2025, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr, fand am Sendlinger Tor Platz eine pro-israelische Versammlung statt.

Gegen 18:50 Uhr begab sich ein bislang Unbekannter zu den Teilnehmern. Er äußerte gegenüber einem 51-jährigen Deutschen beleidigende und volksverhetzende Aussagen und entfernte sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten bislang keine Hinweise auf den Täter.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalfachdezernat 4 geführt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 60 Jahre alt, 185 cm groß, sprach hochdeutsch, grau-melierte Haare

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Sendlinger Tor Platz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1646. Brandfall – Milbertshofen

Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 13:25 Uhr, kam es zu einem Brand auf einer Baustelle im Bereich einer Grundschule in der Torquato-Tasso-Straße. Das Feuer entstand während dort stattfindender Bauarbeiten. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand.

Zum Zeitpunkt des Feuers fand kein Unterricht mehr statt. Etwa 60 Schüler aus einer Ganztagesbetreuung und einer angrenzenden Mittelschule wurden aus den

Gebäuden geführt. Schulpersonal und Polizeibeamte betreuten die Kinder. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

1647. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Gewaltdelikt – Haar

Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 22:15 Uhr, informierte der Sicherheitsdienst einer Unterkunft in Haar den Polizeinotruf 110 über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Beteiligt waren ein 26-jähriger und ein 40-jähriger Mann, beide türkische Staatsangehörige.

Unverzüglich wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Der 26-jährige Geschädigte hatte eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers erlitten. Er verließ die Unterkunft noch vor Eintreffen der Polizei und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Dort wurde er operativ versorgt. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht.

Der 40-jährige Tatverdächtige konnte im Nahbereich des Tatorts von eingesetzten Polizeikräften angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach den polizeilichen Erstmaßnahmen wurde er der Haftanstalt überstellt und wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die Münchner Kriminalpolizei (K 11 – Tötungsdelikte) hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen wurden durchgeführt.

1648. Körperverletzung nach sexuellem Übergriff – Englischer Garten

Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 22:15 Uhr, befand sich eine 30-Jährige mit chinesischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München auf dem Nachhauseweg. Ihr Weg führte durch den Englischen Garten.

Nach Überquerung einer Brücke am Schwabinger Bach trat ein bislang unbekannter Täter an sie heran und umklammerte sie von hinten.

Als sich die 30-Jährige befreien konnte, wurde sie vom Täter oberhalb der Bekleidung im Bereich der Brust unsittlich berührt. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in Richtung Schwabinger Bach.

Nach dem Übergriff verständigte die 30-Jährige ihren Lebensgefährten, der wiederum den Notruf informierte. Die 30-Jährige wurde durch den Übergriff leicht verletzt.

Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei wurden u.a. ein Hubschrauber und ein Diensthund eingesetzt. Die Fahndung ergab bislang keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1649. Terminhinweis: „Coffee with a Cop“

Am Freitag, 10. Oktober 2025, lädt die Polizeiinspektion 41 (Laim) von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr im Bereich des Wochenmarktes am Laimer Anger zu „Coffee with a Cop“ ein.

In entspannter Atmosphäre können Bürgerinnen und Bürger bei einer Tasse Kaffee mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch kommen. Dabei ist Raum für Fragen, Anregungen und persönliche Anliegen rund um die Sicherheit im Stadtteil.

Die Polizeiinspektion 41 freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen offenen Austausch mit der Nachbarschaft.

1650. Terminhinweis: Aktionstag „Da sein für München“

Am Samstag, 11. Oktober 2025, ist das Polizeipräsidium München beim Aktionstag „Da sein für München“ mit einem Informationsstand vertreten.

Von 10 bis 17 Uhr finden Sie uns in der Fußgängerzone zwischen Ettstraße und Augustinerstraße.

Die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrspolizei zeigen u. a. am Lichttunnel, welche Risiken die dunkle Jahreszeit im Straßenverkehr mit sich bringt. Die Werbestelle informiert über die vielfältigen Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten bei der Polizei. Das Kommissariat 105 ist mit dem rollenden Sicherheitsmobil „RosSi“ vor Ort und gibt praktische Tipps zum wirksamen Einbruchschutz.

Ein besonderer Höhepunkt: 100 Jahre Technische Prävention – dieses Jubiläum feiern wir im Rahmen des Aktionstags mit.

Abgerundet wird unser Auftritt durch den Polizei-Mini, ein Polizeimotorrad und einen Oldtimer – beliebte Fotomotive für Besucherinnen und Besucher.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und interessante Gespräche.