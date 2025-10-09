A72 / TROGEN, LKR. HOF. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb entdeckten am Mittwochnachmittag bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A72 verbotene Dopingmittel. Der Beifahrer hatte die Substanzen in seinem Kulturbeutel versteckt.

Gegen 13.00 Uhr, stoppten die Fahnder am Autobahndreieck Hochfranken einen Mercedes, Sprinter aus dem Bereich Halle. Bei der Durchsuchung des Reisegepäcks stießen die Beamten im Kulturbeutel des 43-jährigen Beifahrers auf zahlreiche Dopingmittel. Die aufgefundene Menge überstieg den gesetzlich zulässigen Grenzwert um das Zwölffache.

Die Einsatzkräfte stellten die verbotenen Substanzen sicher. Der 43-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Hof.