DIETRAMSZELL, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Vermisst wird seit Dienstag, 7. Oktober 2025, die 15-jährige Frau Santina Marcella KUHN aus Dietramszell. Sie verließ gegen 22.15 Uhr ihr Zuhause und wird seitdem vermisst. Möglicherweise könnte sich Frau KUHN im Großraum München aufhalten; es liegen aber auch Erkenntnisse vor, dass sie in die Tschechische Republik ausreisen könnte. Die Polizeiinspektion Geretsried bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Santina Marcelle KUHN wird wie folgt beschrieben:

165 cm groß

sehr schlank

dunkelbraune Haare

trägt eine feste Zahnspange

Sie war zuletzt bekleidet mit einem schwarzen Hoodie mit Puma Aufdruck und einer schwarzen Joggighose, sowie weiß-roten Schuhen.

Wer die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Geretsried unter der Telefonnummer 08171 / 9351 - 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.