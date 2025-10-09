FORSTINNING, LANDKREIS EBERSBERG. Gestern Abend erbeuteten Betrüger mit der Masche Schockanruf Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 19:00 Uhr nahm eine Seniorin aus Forstinning einen Anruf von einem angeblichen Polizisten entgegen. Dieser schilderte am Telefon ein dramatisches Unfallgeschehen, wonach der Schwiegersohn der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall mit drei Todesopfern verursachte hätte. Noch unter Schock stehend wurde die 85-Jährige aufgefordert eine Kautionssumme in Höhe von 30.000 Euro zu bezahlen. Nur so wäre für den Schwiegersohn einer sofortige Haftstrafe noch abwendbar.

Aus Angst und Sorge übergab die Rentnerin in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr ihren gesamten Schmuck und Bargeld in Höhe von 30.000 Uhr an einen unbekannten Mann.

Der Abholer kann nur vage beschrieben werden:

Männlich, ca. 40 Jahre, 150 cm groß, schlank, dunkle kurze schwarze Haare, osteuropäisches oder südländisches Erscheinungsbild. Er war zum Zeitpunkt der Abholung dunkel gekleidet, trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose.

Als die Tochter des Opfers am späten Abend, gegen 23:00 Uhr, von dem Geschehen erfuhr, verständigte sie umgehend die Polizei. Eine trotz des Zeitverzugs eingeleitete polizeiliche Nachbereichsfahndung nach tatverdächtigen Fahrzeugen oder Personen erbrachte keinen Erfolg.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Zeugen, die gestern im Bereich Forstinning verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08122-96848-0 zu melden.

Um nicht auch Opfer eines solchen Betrugs zu werden, warnt die Kriminalpolizei Erding:

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

- Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

- Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

- ​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

Weitere Informationen zum Thema Schockanruf bzw. Betrug über Messengerdienste finden Sie im Internet unter dem nachfolgendem Link: